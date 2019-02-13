Для владельцев "евроблях" запустили телефонную "горячую линию"

Новости Бизнеса: ГФС запустила "горячую линию" для владельцев "евроблях".

Государственная фискальная служба открыла телефонную "горячую линию" для предоставления информации касательно цен на авто с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Запущена многоканальная телефонная "горячая линия" для предоставления ценовой информации на транспортные средства, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких авто и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", - говорится в сообщении.

Для получения консультации заинтересованные лица должны предоставить данные относительно года выпуска авто и его VIN-код.

Как отмечается, call-центр работает ежедневно с 9.00 до 21.00 синхронно с отделами таможенного оформления таможен ГФС. Телефон call-центра: (044) 481-19-61.