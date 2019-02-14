Германия должна перестать помогать Северному потоку-2 обойти правила ЕС

Новости Бизнеса: Ребекка Хармс: Правила ЕС будут применяться также в отношении трубопроводов из третьих стран, к которым относится и российско-немецкий Nord Stream 2.

Депутат Европейского Парламента (ЕП) от Германии, член фракции Зеленых Ребекка Хармс считает, что соглашение о пересмотре газовой директивы ЕС является важным шагом и должно отбить у Берлина охоту продолжать всеми силами проталкивать проект Nord Stream 2.

Об этом она заявила, комментируя достижение накануне соглашения между Европарламентом, Советом Европы и Еврокомиссией о том, что правила ЕС будут применяться также в отношении трубопроводов из третьих стран, к которым относится и российско-немецкий Nord Stream 2.

«Это важный шаг к общей европейской энергетической политике в сфере газа», - заявила Хармс, которая является членом комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике.

«Газпрому» придется в будущем соблюдать европейские правила, так как газовая директива ЕС также будет применяться к трубопроводам, которые идут в Европейский Союз из третьих стран. Правила эти не допускают, чтобы производство природного газа и эксплуатация трубопроводов были в одних руках.

«Это разделение должно ограничить власть газовых гигантов и улучшить энергетическую безопасность в Европейском Союзе», - отметила Хармс. Она подчеркнула, что «правительство Германии должно наконец принять это и не пытаться больше помогать Nord Stream 2 обойти европейские правила».

«Правительство Германии уже и так перебило достаточно посуды, стараясь протолкнуть этот проект против воли и интересов безопасности многих стран-членов ЕС», - сказала немецкий депутат.