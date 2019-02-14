В Украине сократилась денежная база

Новости Бизнеса: За январь объем наличных денег в Украине сократился до 429 млрд гривен.

Денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные активы банков и другие деньги, уменьшилась на 1,6% с 435,798 млрд гривен по состоянию на 1 января до 428,915 млрд гривен по состоянию на 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Денежная масса в январе уменьшилась на 1,4% с 1 277,6 млрд гривен на 1 января до 1 259,489 млрд гривен на 1 февраля.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в январе уменьшился на 4% с 363,629 млрд гривен на 1 января до 349,055 млрд гривен на 1 февраля.

Напомним, глава Совета НБУ выступает за более активную скупку центробанком валюты для пополнения резервов