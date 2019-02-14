Скачать
Четверг, 14.02.2019
Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМСУ
Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМСУ
В Украине сократилась денежная база
В Украине сократилась денежная база
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе
Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе

Курс валют на 14 февраля: валюта подорожала

Курс валют на 14 февраля: валюта подорожала
09:14 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба НБУ

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на четверг, 14 февраля, курс доллара на уровне 27,09 грн.

На четверг, 14 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,09 гривни за доллар.

По сравнению с предыдущим днем, 13 февраля, доллар подорожал на 8 копеек.

Евро подорожал на 12 копеек - до 30,63 гривни за евро.

Курсы валют на 14.02.2019:

100 долларов США - 2709.2791

100 евро - 3062.8400

100 польских злотых - 707.5985

10 российских рублей - 4.1251

100 швейцарских франков - 2693.5538

100 юаней - 400.5074

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Курс валют от НБУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
05 День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода будет совсем не праздничной: синоптики обещают украинцам дождь и гололед
Погода 14 февраля: украинцам обещают дождь и гололед
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь