Курс валют на 14 февраля: валюта подорожала

На четверг, 14 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,09 гривни за доллар.
По сравнению с предыдущим днем, 13 февраля, доллар подорожал на 8 копеек.
Евро подорожал на 12 копеек - до 30,63 гривни за евро.
Курсы валют на 14.02.2019:
100 долларов США - 2709.2791
100 евро - 3062.8400
100 польских злотых - 707.5985
10 российских рублей - 4.1251
100 швейцарских франков - 2693.5538
100 юаней - 400.5074
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.