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Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

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Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами
14:31 Сегодня Телеграф Фото: bank.gov.ua

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые заменят банкноты.

Национальный банк Украины в 2019-2020 году планирует выпустить монеты номиналов в 5 и 10 гривен.  Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.  В этом году украинцы могут получить лишь монеты по 5 грн.

"Монетный ряд предусматривает постепенный ввод в оборот монет 5 и 10 грн. В этом году 5 гривен могут быть, а 10 грн – точно нет, они будут в следующие периоды", – заявил Яков Смолий.

Как сообщалось, Нацбанк в 2018-2020 годах полностью обновит "монетный ряд" гривны. В прошлое ушли монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, но "металла" в кошельках украинцев не убавилось, поскольку к нынешней монете в 1 грн в обращение добавили монеты 2, 5 и 10 грн. 

27 апреля 2018 года в наличном обороте появились новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. К июню НБУ выпустил их в обращение всего на 7 млн грн. И с 1 июля 2018-го прекратил чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

В НБУ успокоили украинцев и рассказали о судьбе бумажных гривен после появления новых монет.

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Бумажные деньги соответствующих номиналов будут находиться в обращении параллельно как с выпущенными монетами в 1 и 2 гривни, так и с запланированными к выпуску монетами в 5 и 10 гривен.

"Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изыматься из оборота, но со временем НБУ прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот. Банкноты соответствующих номиналов будут выпускать только для нужд коллекционеров", - пояснили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины представил памятные коллекционные монеты шестиугольной формы.

Четыре памятные монеты, входят в набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины" – "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство". В целом этот набор посвящен науке, каждая монета имеет уникальный сюжет

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НБУ, Монеты, Гривны, Банкноты, Купюры, 5 гривень, 10 гривень, 1 гривна, 2 гривны.
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