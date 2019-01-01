Скачать
Вторник, 01.01.2019
Порошенко: Благодаря реформам инвесторы мирового масштаба пришли в Украину
Порошенко: Благодаря реформам инвесторы мирового масштаба пришли в Украину
НАТО в Украине: ВБ и Канада взяли на себя роль контактного посольства
НАТО в Украине: ВБ и Канада взяли на себя роль контактного посольства
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Новый год 2019: поздравление в стихах
Новый год 2019: поздравление в стихах

Банкнота в 500 евро прекращает существование

Банкнота в 500 евро прекращает существование
18:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Евросоюз отказывается от банкнот номиналом 500 евро.

Еврозона движется к тому, чтобы полностью прекратить печатать банкноты по 500 евро, сообщает со ссылкой на сообщение Европейского центрального банка

"По состоянию на 27 января 2019 17 из 19 национальных центральных банков в зоне евро больше не будут выпускать банкноты номиналом 500 евро", - говорится в сообщении.

Однако, Австрия и Германия будут продолжать печатать банкноты до 26 апреля, "чтобы обеспечить плавный переход и по логистическим причинам", заявил ЕЦБ.

Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 году

Облигации на 500 евро в обращении остаются законным платежным средством и могут использоваться для осуществления платежей.

Напомним, в мае 2016 ЕЦБ объявил, что прекратит выпуск новых банкнот по 500 евро, заявив, что он ожидает сделать это примерно в конце 2018 из-за "опасения, что эта банкнота может способствовать незаконной деятельности".

Считается, что именно банкноту номиналом в 500 евро часто используют в преступных расчетах. Западные СМИ пишут, что часто эта банкнота использовалась при финансировании терроризма, за что в узких кругах доступного мира получила прозвище "Бен Ладен".

Премьер прогнозирует среднюю зарплату в 10,5 тыс: прошлогодний прогноз сбылся

Согласно статистике ЕЦБ, на банкноты в 500 евро приходится лишь 2,4 процента от общего количества, тех банкнот, находящихся в обращении, но не более 20 процентов от общей стоимости. В конце ноября в обращении находилось 521 млн банкнот.

Банкноты номиналом 500 евро были в последний раз напечатаны в 2014 году, и с тех пор спрос на них удовлетворялся за счет запасов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евро, Еврозона, Валюта, Курс валют.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
02 1 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в первый день нового года
03 Мороз до -15 и гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года
04 Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
05 Поздравления с Новым годом 2019 в стихах и короткие смс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Жители планеты отметили Новый год (Фото)
Жители планеты отметили Новый год (Фото)
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Прикольные поздравления с Новым 2019 годом Свиньи
Прикольные поздравления с Новым 2019 годом Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь