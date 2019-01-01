Банкнота в 500 евро прекращает существование

Новости мира: Евросоюз отказывается от банкнот номиналом 500 евро.

Еврозона движется к тому, чтобы полностью прекратить печатать банкноты по 500 евро, сообщает со ссылкой на сообщение Европейского центрального банка

"По состоянию на 27 января 2019 17 из 19 национальных центральных банков в зоне евро больше не будут выпускать банкноты номиналом 500 евро", - говорится в сообщении.

Однако, Австрия и Германия будут продолжать печатать банкноты до 26 апреля, "чтобы обеспечить плавный переход и по логистическим причинам", заявил ЕЦБ.

Облигации на 500 евро в обращении остаются законным платежным средством и могут использоваться для осуществления платежей.

Напомним, в мае 2016 ЕЦБ объявил, что прекратит выпуск новых банкнот по 500 евро, заявив, что он ожидает сделать это примерно в конце 2018 из-за "опасения, что эта банкнота может способствовать незаконной деятельности".

Считается, что именно банкноту номиналом в 500 евро часто используют в преступных расчетах. Западные СМИ пишут, что часто эта банкнота использовалась при финансировании терроризма, за что в узких кругах доступного мира получила прозвище "Бен Ладен".

Согласно статистике ЕЦБ, на банкноты в 500 евро приходится лишь 2,4 процента от общего количества, тех банкнот, находящихся в обращении, но не более 20 процентов от общей стоимости. В конце ноября в обращении находилось 521 млн банкнот.

Банкноты номиналом 500 евро были в последний раз напечатаны в 2014 году, и с тех пор спрос на них удовлетворялся за счет запасов.