Премьер прогнозирует среднюю зарплату в 10,5 тыс: прошлогодний прогноз сбылся

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10,5 тыс. грн по результатам 2019 года.

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. грн.

"Наш макропрогноз рассчитывает, что в следующем году это (средняя заработная плата - ред) будет 10,5 тыс. грн, но я думаю, что мы увеличим среднюю заработную плату, и она будет более 10,5 тыс. грн по результатам 2019 года", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, премьер отметил, что его прошлогодний прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 тыс. грн реализовался.

"Как вы видите, я в принципе не ошибся. На 1 ноября это было 9,2 тыс грн, я думаю, что около 10 тыс. грн будет в этом году", - сказал В.Гройсман.

Ранее премьер сообщал, рост ВВП во втором квартале 2018 года до 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году может стать предпосылкой для роста средней заработной платы до 10 тысяч гривен до конца года.

В начале осени сообщалось, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине выросла до 9170 гривен.