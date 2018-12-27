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Гройсман назвал главный приоритет в работе правительства в 2019 году

Гройсман назвал главный приоритет в работе правительства в 2019 году
12:47 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Важным приоритетом деятельности украинского правительства в 2019 году является развитие национальной экономики .

Важным приоритетом деятельности Кабинета министров в 2019 году является развитие национальной экономики.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

”Приоритет, который остается важным для меня и правительства, это вопрос развития национальной экономики. В стране с сильной экономикой высокий уровень жизни людей. В стране с сильной экономикой высокая безопасность и сильная оборона. Страна с сильной экономикой имеет безоговорочный авторитет в мире”, - сказал он.

Гройсман: Наша главная цель – это интеграция Украины в энергетический рынок ЕС

Напомним, Международный валютный фонд спрогнозировал значительный рост реального ВВП Украины в течение следующих двух лет, которое, по анализу экспертов Фонда, может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году.

 

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Все по теме:

Инфляция, Экономика, Кабмин, ВВП, Заседание Кабмина, Владимир Гройсман.
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