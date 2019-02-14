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Для субсидиантов вернули нормативы потребления газа

Для субсидиантов вернули нормативы потребления газа
18:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий.

Кабинет министров Украины вернул предыдущие социальные нормативы потребления газа, применяемые при расчете субсидий для населения.

Согласно решению, принятому на заседании правительства в среду, Кабмин восстановил действие постановления №609 от 18 августа 2017 года. В соответствии с документом, нормативы потребления газа, применяемые при расчете субсидий, действуют на уровне: 3,3 куб. м (вместо 4,4 куб. м) на человека в месяц при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения (ЦГВ); 5,4 куб м (вместо 7,1 куб. м) при наличии газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя; 10,5 куб. м (вместо 14 куб. м) при наличии газовой плиты и водонагревателя.

Кабмин вернет пониженные нормы потребления газа

Ранее, 30 января, своим постановлением № 63, Кабмин вернул пониженные нормы потребления газа для населения без счетчиков. Данным документом среди прочего был отменен ряд постановлений, в том числе №609. Вместо него вступил в силу предыдущий документ, регламентирующий соцнормативы потребления газа для расчета субсидий на уровне 4,4 куб. м, 7,1 куб. м, 14 куб. м.

Отмененным постановлением нормы потребления газа были установлены на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; 5,4 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,5 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем. Постановлением №619 вновь вступившим в силу нормы, установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека соответственно.

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Газ, Украина, Правительство Украины, Цены на газ, Субсидии.
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