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Украина поможет Египту модернизировать вооружение

Украина поможет Египту модернизировать вооружение
12:21 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Киев заинтересован в развитии ВТС с Каиром и предлагает египетской стороне сотрудничество в проведении модернизации системы ПВО Республики Египет.

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна "Укроборонпром" в четверг, планы  сотрудничества в данной  сфере стали предметом прошедших в рамках 14-й международной  оборонной IDEX-2019 переговоров главы "Укроборонпрома" Павла Букина и вице-президента, директора по производству египетской The National Organization for Military Production (NOMP) Хасана Ахмеда Абд Ельмагиида.

"В соответствии с договоренностью, украинская сторона предоставит предложения по модернизации зенитно-ракетных комплексов и других средств ПВО, стоящих на вооружении Вооруженных сил Египта. Комплексная модернизация может включать полную замену устаревшей элементной базы на современные твердотельные элементы: вместе с модернизацией зенитных ракет, это позволит в разы повысить дальность обнаружения целей и их уничтожения", - отмечается  в сообщении.

Как сообщает пресс-служба,  также в рамках встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в боеприпасной сфере. "В настоящее время сторонами рассматривается проект по налаживанию совместного производства высокоточных и обычных боеприпасов для артиллерийских систем различного калибра", -  уточняют  в госконцерне.

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Проходящая 17-21 февраля  в Абу-Даби (ОАЭ) международная оборонная IDEX - одна из ведущих региональных международных выставок вооружений на Ближнем востоке. По данным организаторов выставки, в работе IDEX-2019 принимают участие порядка 900 оборонных компаний  со всего мира. Украина демонстрирует на IDEX-2019 для потенциальных заказчиков ближневосточного региона с премьерным показом новый  наземный противокорабельный  ракетный  комплекс (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км, а также высокоточную РСЗО "Ольха" калибра 300 мм и  дальностью  до 120 км, разработки ГККБ "Луч".  Интерес  к новому  украинскому  ракетному  высокоточному вооружению  озвучили ряд потенциальных  заказчиков  региона.

Египет рассматривается среди перспективных партнеров Украины по ВТС в Ближневосточном регионе. Опыт двустороннего ВТС включает, в том числе, поставки украинских многоцелевых Ан-74 для ВВС Египта, модернизацию боевой авиации, бронетехники и средств ПВО для египетской стороны. Согласно прежде озвученным  оценкам украинской стороны, потенциальный объем двустороннего ВТС  с Каиром оценивался в свыше $50 млн в год.

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С учетом введенных США и ЕС санкций в отношении работающих в интересах оборонного сектора РФ компаний, в Киеве ожидают расширение позиций Украины на региональных  оружейных рынках стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Согласно ранее озвученным оценкам "Укроборонпрома", в числе перспективных партнеров Украины по ВТС на Ближнем Востоке в новых условиях, в том числе, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт.

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Египет, ПВО, Укроборонпром, Вооружение.
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