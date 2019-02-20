Украина начинает производство РСЗО "Верба"

Новости Бизнеса: Шепетовский ремонтный завод в Хмельницкой области приступает к выпуску украинской реактивной системы залпового огня "Верба".

Украинская реактивная система залпового огня "Верба" будет производиться на Шепетовском ремонтном заводе, входящий в состав госконцерна "Укроборонпром". Об этом сообщил директор Шепетовского ремонтного завода (ШРЗ) Олег Туринский, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, уже завершены испытания и система "Верба" принята на вооружение.

"С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала на Харьковском конструкторском бюро им. Морозова, которое является разработчиком "Вербы". Мы изучали документацию и все особенности этой системы", - пояснил Туринский.

Он сообщил, что сейчас налаживается кооперация между заводом, ХКБМ и еще одним предприятием, вовлеченным в проект – львовским государственным заводом "Лорта", который является крупнейшим производителем радиоэлектронной аппаратуры. "Производство РСЗО "Верба" начнется в 2019 году", - директор ШРЗ.

Напомним, Украина начинает серийное производство ракетной системы залпового огня "Ольха".

Как сообщалось, 5 декабря украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун".

26 декабря государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения.