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Украина начинает серийное производство мощного ракетного комплекса

Украина начинает серийное производство мощного ракетного комплекса
12:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: mil.gov.ua

Новости Бизнеса: Степан Полторак заявил о начале серийного производства РСЗО "Ольха".

Украина начинает серийное производство ракетной системы залпового огня "Ольха", о чем в интервью газете "Урядовый курьер" заявил министр обороны Степан Полторак.

"Уже начинаем серийное производство ракетного комплекса "Ольха". Продолжаются опытно-конструкторские работы по многим другим проектам, которые значительно повысят наши возможности", – сказал министр.

По его словам, украинская армия в декабре 2018 года получила дополнительный ресурс в виде 4 млрд грн, которые были направлены на закупку новых образцов военной техники, в том числе – на РСЗО "Ольха".

Как сообщалось, в августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса "Ольха", созданного на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Главным разработчиком этой ракеты выступает киевское КБ "Луч".

ВСУ получат серийные РСЗО "Ольха" уже в 2019 году

В декабре того же года Кабинет министров увеличил срок осуществления предоплаты для работ по реализации проекта нового ракетного комплекса "Ольха" до двух лет. Весной 2018 года на юге Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса, после чего президент Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать его серийное производство. Реализация проекта по созданию ракетного комплекса "Ольха" и запуск линий по его серийному производству обошлись почти в 1 млрд грн.

Как сообщалось, 5 декабря украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун"

26 декабря государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения.

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Минобороны, Укроборонпром, Степан Полторак, РСЗО, Ольха.
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