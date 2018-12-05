Уничтожила цель на расстоянии 280 километров: как испытывали украинскую ракету "Нептун"

Новости Украины: В Украине успешно завершили испытания нового берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой дальностью до 300 км

Проверка на дальность и точность поражения надводных целей украинских крылатых ракет из нового берегового противокорабельного комплекса "Нептун" прошла успешно и во время проведения учений были достигнуты важные результаты.

"Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, - проверка на дальность и точность поражения надводных целей", - сказал секретарь СНБО Украины после окончания испытаний на военном полигоне в Одесской области, добавив, что цель была уничтожена на расстоянии 280 километров.

А.Турчинов сообщил, что для проверки результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный.

По словам секретаря СНБО, для усиления береговой обороны была осуществлена проверка точности и надежности поражения плавсредств условного противника ракетными комплексами С-125, которые прошли глубокую модернизацию на предприятиях украинского ОПК.

После завершения испытаний Турчинов провел совещание с ведущими разработчиками ракетной техники и военным руководством для определения приоритетных направлений усиления защиты Черноморско-Азовского региона. Совещание состоялось в новом командно-штабном передвижном специальном телекоммуникационном комплексе, который был задействован для координации ракетных стрельб.

Как сообщалось, разработку перспективного противокорабельного вооружения, в частности, нового берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой (КР) дальностью до 300 км, ведет ГККБ "Луч" (Киев).