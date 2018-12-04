Аваков: Одесса - криминальная столица

Новости Украины: Одесса стала столицей криминала и разгула, ни в одном другом городе Украины не происходит столько резонансных происшествий.

Глава МВД подчеркнул, что в других городах подобных явлений нет. Одесса стала столицей криминального мира Украины. Об этом сегодня на брифинге в Одессе заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"За последние месяцы Одесса превратилась в криминальную столицу. Рейдеры стали неотъемлемой частью Одессы", - сказал Аваков.

Он подчеркнул, что в первый день военного положения была задержана группа из 17 боевиков, которые атаковали одну стройку, в другом месте напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Это что уровень самосознания для Одессы? Нет, конечно. Это местная деловая и управленческая элита почему-то посчитала, что такое возможно. Посчитали, что у местных политиков есть две-три бригады боевиков, общественников. При этом настоящие общественники "забиты", в том числе физически", - сказал Аваков.

По его словам, если у главы ОГА Максима Степанова и мэра Одессы нет сил решить данный вопрос, "мы будем им помогать".

Аваков выразил сожаление, что руководству МВД и Генпрокуратуры пришлось приехать с такой миссией, но город ждет ряд неприятных проверок.

"Будут изучены криминальные схемы. Здесь будут работать специалисты из других областей, чтобы не было договорняков", - сказал министр, подчеркнув, что в других городах подобных явлений нет.