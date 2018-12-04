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Луценко: Военное положение позволяет максимально жестко реагировать на любые правонарушения

Луценко: Военное положение позволяет максимально жестко реагировать на любые правонарушения
14:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Введение военного положение дает хорошую почву для того, чтобы сейчас навести максимальный порядок на улице.

Военное положение дает основание для наведения максимального порядка на улицах страны и жесткого реагирования на правонарушения любого масштаба, подчеркивает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"На нашей закрытой части совещания с силовиками я поставил задачу максимально жестко реагировать на любые нарушения закона на улицах. Начиная от банального употребления нецензурных слов в присутствии граждан, которое, кстати, является правонарушением, за которое предусмотрено конкретное наказание, до, тем более, применения насилия, перекрытие улиц, нападений на бизнес или отдельных граждан", - сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Одессе.

По его словам, хулиганство в последнее время "попало в некую зону комфорта", поскольку полиция занята расследованием более тяжких преступлений. "Мы договорились о том, что это будет прекращено", - отметил Ю.Луценко.

"Безусловно, никто не будет беззаконно задерживать людей, и бросать их в какие-то подвалы или подвергать физическому насилию, но максимальная квалификация при правонарушениях на улице будет применяться", - заявил генпрокурор.

По его словам, будет увеличено количество патрулей, а оценка действий тех, кто регулярно нарушает закон на улицах, "будет дана в совокупности максимально жестко".

Луценко: Все страхи военного положения разгоняют наши противники

"Я считаю, что общество давно нуждается в таком порядке", - подытожил Ю.Луценко.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине" №393/2018, которым вводится военное положение на 30 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента. Указ был опубликован в парламентской газете 28 ноября.

Военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Украина, Юрий Луценко, Одесса, Правонарушения, Военное положение, Правопорядок, Генпрокурор Украины.
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