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СМИ: Беларусь может перепродавать Украине уголь из оккупированных территорий

СМИ: Беларусь может перепродавать Украине уголь из оккупированных территорий
14:09 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса: По данным СМИ, Беларусь продает Украине уголь из ОРДЛО.

В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Государственной службы статистики Беларуси.

Объемы экспорта антрацита из Беларуси в Украину за год выросли в 307 раз и составили 8,82 миллиона долларов.

При этом в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.

Отмечается, что залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах.

По данным журналистов "Радыё Свабода", уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе. В частности, таким образом этот уголь покупает компания "ДТЭК" Рината Ахметова и государственная компания Центрэнерго, которую планировали приватизировать в конце 2018 года.

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Журналисты отмечают, что новым способом поставки угля из оккупированного Донбасса государственная компания заинтересовалась после того, как в 2016 году попала в скандал из-за покупку угля у боевиков.

В компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь из Беларуси не покупают.

Кроме Украины, больше всего Беларусь продавала каменного угля в страны СНГ и в Литву. Антрацит Беларусь больше всего продавала в СНГ и страны ЕС, в частности в Польшу.

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Уголь, Беларусь, Донбасс, ОРДЛО.
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