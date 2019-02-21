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Ремонт дорог: Укравтодор рассказал о планах

Ремонт дорог: Укравтодор рассказал о планах
14:56 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Бизнеса: В этом году строительство новых дорог из общего количества дорожных работ не превысит 5%.

"Укравтодор" планирует в этом году восстановить от 1500 до 1800 километров украинских дорог, что соответствует уровню прошлого года. 

Об этом в интервью УНИАН сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Что касается государственных дорог, за которые мы отвечаем, то, думаю, что будет восстановлено на уровне предыдущего года - от 1500 до 1800 километров", - сказал он. При этом Новак отметил, что назвать точное количество местных дорог, которые будут отремонтированы, он не может, так как это ответственность власти. "Считаю, что меньше уровня предыдущего года, а может, и больше.

Укравтодор уже начал ремонтировать дороги после зимы

Напомню, в этом году ОГА имеют финансирование на 3 миллиарда больше, чем в предыдущем", - подчеркнул он.

Как сообщалось, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривень из общей суммы в 33,4 миллиарда гривень на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 миллиардов гривень, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

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Укравтодор, Ремонт дорог, Строительство дорог, Славомир Новак.
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