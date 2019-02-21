Украина будет продвигать новые транспортники Ан-132D на рынках Индии

Новости Бизнеса: Украина и Индия договариваются о совместных проектах в ОПК.

В рамках выставки "АэроИндия 2019" в Индии состоялась встреча первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского с государственным министром по вопросам обороны Индии Субхаш Бхамре, во время которой стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между странами, в частности, возможность продвижения новейшего украинского самолета Ан-132 на индийский рынок для замены парка самолетов Ан-32 ВВС Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СНБО.

Презентация Ан-132D происходит в Индии впервые. Самолет, в частности, осуществляет демонстрационные полеты.

Также обсудили вопросы относительно возможности поставки в Индию запчастей и боеприпасов для военной техники советского образца, совместного участия украинских предприятий в ремонте и модернизации такой бронетехники.

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковський принял участие в открытии международной авиационной выставки в Индии "АероИндия 2019". В состав украинской делегации также вошли командующий воздушными силами ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Индии Игорь Полиха, директор ГП "Антонов" Александр Донец, руководство ГК "Укроборонпром".

Состоялись переговоры Гладковского также с заместителем министра обороны по вопросам оборонного производства Аджаем Кумаром, во время которых был обсужден вопрос насчет привлечения представителей частного сектора оборонной промышленности Индии для совместного украинско-индийского производства товаров военного и двойного назначения. Первый заместитель Секретаря СНБО Украины отметил, что предприятия украинского ОПК готовы активно участвовать в реализации программ Make in India, что, в свою очередь, позволит начать масштабные взаимовыгодные совместные проекты.

Также состоялись встречи с руководителями крупнейших индийских государственных и частных компаний, во время которых говорилось о возможности совместного производства современных РЛС и модернизации систем ПВО.

Выставка "АероИндия" проходит каждые два года. В этом году она состоится с 20 по 24 февраля в городе Бангалор.