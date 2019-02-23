Порошенко: В 2018 Украина продала в ЕС больше товаров, чем когда-либо

Новости Бизнеса: Доля Евросоюза в украинском экспорте стремительно приближается к 50%.

Доля Европейского Союза в общей структуре украинского экспорта стремительно приближается к 50% и составляет сейчас 42,6%.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета регионального развития Львовщины в субботу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Доля Европейского Союза в общей структуре украинского экспорта уже сейчас составляет 42,6% и стремительно приближается к 50%. Представьте, 50% украинского экспорта - это крупнейший в мире, самый надежный, самый богатый рынок Европейского Союза. И это не обещания, это то, что мы сделали сейчас", - рассказал Порошенко.

Он подчеркнул, что в 2018 году во время войны Украина продала в Евросоюз больше товаров, чем когда-либо за украинскую историю. По словам Президента, лидером в этом является Львовщина.

"Львовщина среди первых на этом рынке, она наиболее готова к экономической конкуренции на территории Евросоюза, ей не надо рассказывать, как продавать свои товары хоть в Польше, хоть в Румынии, хоть в Словакии, хоть в Венгрии. Наш экспорт действительно был обеспечен львовским локомотивом", - сказал Порошенко.

Он отметил, что доля Евросоюза в общем экспорте Львовской области составляет 78,6%. Только за 2017 год экспорт увеличился на 22%.

"Это означает, что такое зона свободной торговли, что означает, когда мы эффективно работаем. Это надежная украинская денежная единица, это обеспечение налоговых поступлений, это твердая уверенность в завтрашнем дне. И очень важно, что Львовщина показывает пример другим областям Украины, как расширять позиции на рынке ЕС, наиболее платежеспособном рынке в мире", - отметил Порошенко.

Он добавил, что все это сделано вопреки скептикам, которые утверждают, что у нас ничего не получится, потому что украинцев якобы никто не ждет в Евросоюзе.

"Да нет, мы умеем работать, мы умеем производить качественные продукты и многое за последние 5 лет мы сделали вопреки внешнему врагу и скептикам внутри страны", - отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что значительную роль в восстановлении экономического роста Украины сыграло подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом включая с углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.