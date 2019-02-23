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Порошенко об ограничении ФЛП: Это рабочая инициатива самого министерства

Порошенко об ограничении ФЛП: Это рабочая инициатива самого министерства
13:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко прокомментировал проект Минсоцполитики по ФЛП - правительство это решение не принимало, президент его не видел.

Президент Украины Петр Порошенко намерен приобщиться к обсуждению предложенного Министерством социальной политики проекта ограничений использования физических физических лицо-предприниматель (ФЛП).

"Предложение Министерства социальной политики внести правки в Трудовой кодекс, которые бы ограничили деятельность ФЛП на едином налоге в целом и в IТ-сектора в частности – это рабочая инициатива самого министерства, правительство это решение не принимало, президент его не видел", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития во Львовской области в субботу.

Он отметил, что Минсоцполитики должно искать пути легализации трудовой занятости, и сообщил, что в ближайшее время примет активное участие в обсуждении модели, которую предложило министерство.

"В моих планах – принять участие в ее обсуждении, чтобы IТ-сектор как наш приоритетный чувствовал себя защищенным. Это мое президентское слово", - пообещал П.Порошенко.

Президент также отметил, что необходимо находить другие способы, как выводить зарплату из "тени".

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Как сообщалось, 18 февраля 2019 года Министерство социальной политики Украины обнародовало законопроект, которым предлагает жестко ограничить использование физлиц - частных предпринимателей вместо найма на работу.

Обнародованный на сайте министерства законопроект предполагает определить семь признаков трудовых отношений, причем совпадение трех из них дает основания считать такие отношения трудовыми. Среди таковых критериев указаны: оплата вознаграждения за услуги два или более раз; личное выполнение работы (предоставления услуг) по конкретной квалификации, профессии или должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого эти услуги предоставляются или уполномоченного им лица; доля вознаграждения за выполненную работу (предоставленные услуги) является единственным источником дохода лица и составляет более 75% его дохода на протяжении шести календарных месяцев.

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Минсоцполитики, Петр Порошенко, ФЛП, IT-сектор.
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