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Стало известно, на сколько вырастут украинские пенсии в марте

Стало известно, на сколько вырастут украинские пенсии в марте
13:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: С 1 марта пенсии будут пересчитаны для 10,2 миллиона пенсионеров в среднем на 255 гривень.

Пенсионные выплаты в Украине будут повышены в среднем на 255 грн в результате индексации, заявляет министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10 млн 200 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 грн… Реально повышение получат 8 млн пенсионеров", - сообщил А.Рева в ходе совещания в Пенсионном фонде Украины в понедельник утром.

При этом, по его словам, пенсии будут повышены не менее, чем на 100 грн. "В случае, если размер повышения будет меньше, чем 100 грн, то будет применяться доплата. По-другому говоря, минимальная выплата, которую получит украинский пенсионер в марте, которому будет пересчитана пенсия, будет не меньше 100 грн", - отметил министр.

Кроме того, по словам А.Ревы, учитывая то, что в Украине есть почти 1 млн 900 тыс. граждан, у которых есть полный страховой стаж, но зарплата была ниже необходимой, в 2019 году предполагается осуществить для них доплату к их пенсии в размере 2 тыс. 410 грн.

Украинским пенсионерам выплатят по 2410 гривень компенсации: детали

Он отметил, что эти средства составляют ту сумму, которая не была выплачена в 2015-2016 годах, когда была остановлена индексация пенсий.

"Выплаты начнутся по Пенсионному фонду с 4 марта", - сообщил руководитель ведомства.

А.Рева добавил, что одновременно с этим будут выплачиваться средства по монетизации субсидий.

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Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсия, Андрей Рева.
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