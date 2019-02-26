Гройсман рассказал, когда можно снизить цену на газ для населения

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман заявил, что не знает, как снизить цены на газ для населения без негативных последствий для экономики.

Цена на газ для населения может быть снижена, когда Украина полностью обеспечит себя ресурсом собственной добычи и откажется от импорта.

Об этом во время международного Украинского энергетического форума сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Укринформа.

"Нам необходимо превратиться в страну, которая будет 100% обеспечивать себя всем спектром энергетических ресурсов. Стратегическая цель - страна-экспортер. Тогда мы сможем по новым формулам формировать внутреннюю цену на природный газ. Это перестанет быть политически спекулятивным направлением, а люди получат доступ к национальных ресурсам", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что украинский газ будет стоить дешевле, чем импортируемый.

"Большинство участников рынка не имели доступа к украинским недрам, они были закрыты. Фактически мы потеряли возможность стать энергонезависимым государством, наша зависимость от северного врага только возрастала", - добавил Гройсман.

Он отметил, что энергетические вопросы сегодня требуют внимания инвесторов и технологий.

"Я убежден, что в течение 5 лет мы сможем обеспечить себя газом", - отметил Премьер-министр.

Как сообщалось, на заседании правительства 13 февраля Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" - Укргазвидобування - провалила план по добыче газа.

В то же время в "Нафтогазе" утверждают, что "Укргазвидобуванню" удалось компенсировать естественное падение добычи и достичь за 2015-2018 годы суммарного увеличения добычи (включительно с компенсацией природного падения) в 5,35 млрд куб м. Только за прошлый год компенсировано естественное падение в 1,2 млрд куб . м газа в год. Кроме того, компания достигла увеличения объемов добычи 14,5 млрд куб. м в 2015 году до 15,5 млрд куб. м в 2018 году.

Группа Нафтогаз надеется на сотрудничество с правительством для решения проблем, которые тормозят темпы реализации правительственной Концепции развития газодобывающей отрасли. Речь идет о блокировании выдачи разрешений на разведку и разработку недр и о действующей системе финансирования добычи, которая не позволяет обеспечить стабильный рост его объемов.