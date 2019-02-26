Гройсман рассказал, когда можно снизить цену на газ для населения

Цена на газ для населения может быть снижена, когда Украина полностью обеспечит себя ресурсом собственной добычи и откажется от импорта.
Об этом во время международного Украинского энергетического форума сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Укринформа.
"Нам необходимо превратиться в страну, которая будет 100% обеспечивать себя всем спектром энергетических ресурсов. Стратегическая цель - страна-экспортер. Тогда мы сможем по новым формулам формировать внутреннюю цену на природный газ. Это перестанет быть политически спекулятивным направлением, а люди получат доступ к национальных ресурсам", - сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что украинский газ будет стоить дешевле, чем импортируемый.
"Большинство участников рынка не имели доступа к украинским недрам, они были закрыты. Фактически мы потеряли возможность стать энергонезависимым государством, наша зависимость от северного врага только возрастала", - добавил Гройсман.
Он отметил, что энергетические вопросы сегодня требуют внимания инвесторов и технологий.
"Я убежден, что в течение 5 лет мы сможем обеспечить себя газом", - отметил Премьер-министр.
Как сообщалось, на заседании правительства 13 февраля Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" - Укргазвидобування - провалила план по добыче газа.
В то же время в "Нафтогазе" утверждают, что "Укргазвидобуванню" удалось компенсировать естественное падение добычи и достичь за 2015-2018 годы суммарного увеличения добычи (включительно с компенсацией природного падения) в 5,35 млрд куб м. Только за прошлый год компенсировано естественное падение в 1,2 млрд куб . м газа в год. Кроме того, компания достигла увеличения объемов добычи 14,5 млрд куб. м в 2015 году до 15,5 млрд куб. м в 2018 году.
Группа Нафтогаз надеется на сотрудничество с правительством для решения проблем, которые тормозят темпы реализации правительственной Концепции развития газодобывающей отрасли. Речь идет о блокировании выдачи разрешений на разведку и разработку недр и о действующей системе финансирования добычи, которая не позволяет обеспечить стабильный рост его объемов.