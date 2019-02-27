Розенко отрицает рост инфляции после единоразовых выплат пенсионерам

Новости Бизнеса: Одноразовая доплата пенсионерам в 2400 грн не приведет к росту инфляции.

Выплата одноразовых доплат в 2400 гривен почти двум миллионам пенсионеров не приведет к росту инфляции.

Об этом журналистам после заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Общий объем этой программы около 4,5 миллиардов. Выплата этих средств разбита на два срока, это экономическая предпосылка, чтобы инфляционных процессов дополнительные пенсионные выплаты не вызвали", - сказал он.

"Никакого инфляционного рывка это не спровоцирует. На рынок выходит небольшая сумма денег, которая никак не повлияет ни на рост цен, ни на ослабление гривни", - добавил Розенко.

Как сообщалось, автоматический перерасчет пенсий подразумевает, что она повысится для 8,1 млн украинцев из 10,2 млн пенсионеров. Пенсионерам, которым пенсия не повысится, будет направлена одноразовая доплата в 2400 грн, которая будет выплачена в марте и апреле двумя платежами по 1200 грн.

Ранее на заседании правительства в среду в правительстве рассказали, когда и на сколько увеличат пенсию.