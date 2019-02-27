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Цены на нефть демонстрируют ускоренный рост

Цены на нефть демонстрируют ускоренный рост
18:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нефть ускорила рост на данных о падении запасов в США, Brent торгуется у $66,4 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду на данных американского министерства энергетики о резком снижении запасов топлива в стране на прошлой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 кв увеличилась на $1,23 (1,89%), до $66,44 за баррель.

Фьючерс на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,55 (2,79%), до $57,05 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,65 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о более умеренном сокращении запасов - на 4,2 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,5 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе снизились на 1,91 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 1,25 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 304 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 1,63 млн баррелей.

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Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до нового рекорда - 12,1 млн б/с.

Тем временем импорт нефти упал на 1,6 млн б/с, до минимального значения с 1996 года. В частности, закупки нефти в Саудовской Аравии обрушились до нового исторического минимума, составив всего 346 тыс. б/с.

Таким образом, Штаты на прошлой неделе стали нетто-экспортером нефти - страна экспортировала на 162 тыс. б/с больше, чем импортировала.

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Нефть, WTI, Brent, Цены на нефть, ICE Futures, Nymex.
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