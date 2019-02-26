Просто вежливо попросил: Твит Трампа обрушил цены на нефть

Новости мира: Заявление Трампа обвалило цены на нефть.

Мировые цены на нефть эталонных марок отступили от трехмесячных максимумов после критического заявления президента США Дональда Трампа относительно высоких цен на "черное золото".

Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 25 февраля, пишет "Слово и Дело".

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он хрупкий", – написал американский лидер в Twitter.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2019 г.

После этого заявления апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures на пике упали на $1,71 (2,54%) и торговались на уровне $65,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $1,38 (2,41%) – до $55,88 за баррель.

Через некоторое время цены выровнялись, и сейчас Brent торгуется на уровне $65,96, а WTI – $56,17 за баррель.