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Трамп: Без прочных границ мы не будем иметь страны

Трамп: Без прочных границ мы не будем иметь страны
03:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп призвал Сенат не трогать указ о чрезвычайном положении.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп призвал республиканцев в Сенате не поддерживать резолюцию демократов, которая запрещает инициированное им использование нецелевых средств на строительство пограничной стены.

Об этом он написал в Twitter перед вылетом во Вьетнам.

"Надеюсь, наши замечательные республиканские сенаторы не свернут на тропу слабой и неэффективной пограничной безопасности. Без прочных границ мы не будем иметь страны - и избиратели нас поддерживают. Будьте сильными и умными, не попадайтесь в "ловушку" демократов относительно открытых границ и преступности!" - подчеркнул Трамп.

Президент разместил свое сообщение перед вылетом в Ханой, где 27-28 февраля должен состояться его саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Во вторник Палата представителей США, контролируемая демократическим большинством, намерена принять резолюцию, останавливающую на законодательном уровне указ президента о введении чрезвычайного положения в стране. Этим шагом Трамп пытался обеспечить финансирование проекта пограничной стены в обход Конгресса.

После Палаты представителей резолюцию должен рассмотреть Сенат, который до сих пор контролируется республиканцами.

В то же время, демократы подчеркивают, что на самом деле чрезвычайная ситуация - надуманна, а механизм "чрезвычайного положения" был задействован президентом, только чтобы получить деньги без согласия Конгресса США.

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Мигранты, Дональд Трамп, Чрезвычайное положение, Мексиканская стена.
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