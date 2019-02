Трамп отложил повышение пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары.

"Очень хорошие выходные для США и Китая", – написал Трамп в твиттере в воскресенье, заявив, что стороны добились существенного прогресса по "важным структурным вопросам, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту и многое другое".

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!

