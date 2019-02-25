Трамп отложил повышение пошлин на товары из Китая

Новости мира: Президент США Дональд Трамп отложил введение новых пошлин на импорт из Китая в связи с "существенным прогрессом", достигнутым на торговых переговорах

Президент США Дональд Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары.

"Очень хорошие выходные для США и Китая", – написал Трамп в твиттере в воскресенье, заявив, что стороны добились существенного прогресса по "важным структурным вопросам, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту и многое другое".

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2019 г.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2019 г.

Он отметил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.

Президент США также анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки.