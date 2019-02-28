Украина уже экспортировала 32,2 миллиона тонн зерновых

Новости Бизнеса: Экспорт пшеницы за этот период составил 12,5 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019), по состоянию на 27 февраля, экспортировали 32,2 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 12,5 млн тонн, ячменя - 3,3 млн тонн, кукурузы - 15,8 млн тонн. Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 171,6 тыс. тонн пшеничной муки.

Как сообщалось, в 2018 году украинские аграрии собрали более 70 миллионов тонн зерновых, превысив рекордный показатель на 4 миллиона тонн.