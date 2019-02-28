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Гройсман заявил, что у Кабмина есть вопросы по поводу зарплаты главы "Нафтогаза"

Гройсман заявил, что у Кабмина есть вопросы по поводу зарплаты главы "Нафтогаза"
15:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у правительства есть вопросы по поводу размера зарплат менеджмента компании НАК "Нафтогаз Украины".

Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter сообщил, что у правительства, как акционера, существуют вопросы касательно размера вознаграждений менеджмента компании. В связи с этим, было принято решение обратиться к Наблюдательному совету.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало. Он также добавил, что 22 марта заканчивается срок действия пятилетнего контракта с руководством "Нафтогаза", и он будет завершен на тех же условиях, которые были при заключении.

Ранее сообщалось, что Набсовет "Нафтогаза" решил продлить контракт с главой правления Андреем Коболевым, по которому месячный оклад составит 2,08 млн гривен. По информации, глава набсовета Клэр Споттисвуд направила премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с соответствующими предложениями.

 

Премьер-министр Украины предложил Набсовету пересмотреть условия оплаты труда для главы и членов правления НАК "Нафтогаз Украины". Гройсман подчеркнул, что зарплаты руководителей "Нафтогаза" должны быть "рыночными", а не "заоблачными". В связи с этим, Коболев отказался от заработной платы и премий в пользу благотворительности.

Ранее, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечает, что уровень его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний. 

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,6 млрд. По итогам решений двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд.

В конце мая набсовет "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Из этой суммы будет выплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму свыше $9 млн.

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Все по теме:

Премия, Зарплата, Нафтогаз Украины, Владимир Гройсман, Андрей Коболев, Набсовет, Размер вознаграждения.
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