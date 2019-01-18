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Коболев о своей зарплате: соответствует постановлению Кабмина

Коболев о своей зарплате: соответствует постановлению Кабмина
13:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что уровень зарплаты соответствует действующему постановлению Кабмина.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечает, что уровень его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

"Моя действующая заработная плата определялась согласно действующему постановлению Кабинета министров. Для меня выглядит странным, когда премьер-министр с одной стороны не отменяет действующее постановление, на базе которого моя зарплата установлена, а с другой – требует ее пересмотра. Думаю, это нелогично", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, контракт главы правления НАК Андрея Коболева истекает 22 марта 2019 года. Наблюдательный совет вынес на обсуждение Кабинета министров новый контракт, но он пока не согласован.

По словам премьера Владимира Гройсмана, Кабмин ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании.

Коболев прокомментировал информацию о получении многомиллионной премии

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,6 млрд. По итогам решений двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд.

В конце мая набсовет "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Из этой суммы будет выплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму свыше $9 млн.

Такое решение наблюдательного совета "Нафтогаза" вызвало критику со стороны многих политических деятелей, которые потребовали его отмены.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за пересмотр контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, срок действия которого истекает в марте 2019 года, в сторону уменьшения заработной платы.

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Нафтогаз, Зарплата, Кабмин, Андрей Коболев.
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