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Коболев прокомментировал информацию о получении многомиллионной премии

Коболев прокомментировал информацию о получении многомиллионной премии
13:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что не потратил премию и не назвал точную сумму, так как это конфиденциальная информация.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев пока не потратил многомиллионную премию, предоставленную ему после победы над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Об этом он сообщил в эфире радио НВ.

"Не потратил", - отметил Коболев, отвечая на вопрос, на что потратил премию.

При этом он добавил, что назвать точную сумму полученной премии не может, поскольку это "конфиденциальная информация".

"Размер бонуса определял наблюдательный совет, не я сам. И он был определен, насколько я понимаю, на минимальном рыночном уровне", - подчеркнул чиновник.

Также он подчеркнул, что пока не знает, согласится ли работать за более низкую зарплату, поскольку его работа в Украине и без того оценивается не на самом высоком среди государственных компаний уровне.

"Я пока не готов это комментировать", - отметил Коболев, отвечая на вопрос, будет ли он работать, если по окончании контракта 26 марта 2019 его зарплата станет ниже нынешнего уровня.

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Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

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Премия, Размер, Андрей Коболев, Глава НАК "Нафтогаз Украины", Конфиденциальная информация.
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