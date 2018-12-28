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Гройсман инициирует снижение зарплаты главы Нафтогаза

Гройсман инициирует снижение зарплаты главы Нафтогаза
13:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Зарплата главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева должна быть снижена.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за пересмотр контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, срок действия которого истекает в марте 2019 года, в сторону уменьшения заработной платы.

"При рассмотрении вопроса о продлении контракта мы должны пересмотреть условия оплаты труда. Потому что я считаю, что по действующему контракту заработная плата сверхвысокая", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, что будет после истечения срока контракта с действующим главой НАК Андреем Коболевым.

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"Я не хочу говорить о заслугах или отсутствии заслуг у менеджмента, но я могу сказать, что для Украины и для экономики, которая только начинает расти, такие выплаты являются неприемлемыми", - пояснил глава Украинского правительства.

В.Гройсман проинформировал наблюдательный совет НАК "Нафтогаз-Украина" о необходимости учитывать позицию правительства. "Я буду ожидать адекватной реакции Совета", - заключил премьер.

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Нафтогаз, Владимир Гройсман, Андрей Коболев.
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