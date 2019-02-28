Минфин создало комиссию по реорганизации "Укрэнерго"

Новости Бизнеса: Комиссия работает во главе с заместителем министра финансов Василием Шкураковим и состоит из 12 представителей разных структур.

Министерство финансов Украины создало комиссию по реорганизации ГП "НЭК "Укрэнерго" в частное акционерное общество (ЧАО). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Министерство финансов Украины создало комиссию по реорганизации государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго"" в частное акционерное общество (ЧАО). Соответствующий приказ был утвержден 22 февраля", - говорится в сообщении.

Комиссия работает во главе с заместителем министра финансов Василием Шкураковим и состоит из 12 представителей от Минфина, Укрэнерго, Фонда государственного имущества Украины, Министерства экономического развития и торговли.

В ходе первого заседания комиссия разработала план преобразования госпредприятия, что, в частности, предусматривает: создание инвентаризационной комиссии, проведение инвентаризации активов и обязательств Укрэнерго по состоянию на 31 марта 2019 года, составление акта оценки имущества, утверждение Минфином устава ЧАО и утверждение состава наблюдательного совета реорганизованного акционерного общества.

Одна из главных задач Минфина – ускорение процесса корпоратизации Укрэнерго. Это является одним из условий сертификации компании как независимого оператора системы передачи электроэнергии.

"Корпоратизация Укрэнерго позволит эффективно имплементировать законодательство о рынке электроэнергии, а также отделить контроль за производством электроэнергии и ее передачей (анбандлинг). Это является одним из условий получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС", - отмечается в сообщении.

Как известно, Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием "НЭК "Укрэнерго" 4 февраля 2019 года. Соответствующий акт приема-передачи был подписан Комиссией по вопросам передачи целостного имущественного комплекса ГП "НЭК "Укрэнерго", созданной Минфином во исполнение распоряжения КМУ от 14 ноября 2018 № 1001. С момента подписания документа Укрэнерго перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.