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На Николаевщине выросли доходы на одного жителя тергромад

На Николаевщине выросли доходы на одного жителя тергромад
23:29 Чт, 28 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Средний показатель доходов на одного жителя по Николаевской области вырос на 39%.

Средний показатель собственных доходов на одного жителя всех 28-ми объединенных территориальных громад Николаевщины по итогам 2018 года увеличился на 1123 грн, или на 39%, и составил чуть более 4 тысяч грн. Об этом сообщили в Николаевском Центре развития местного самоуправления, созданном при поддержке Программы "U-LEAD с Европой" и Минрегиона.

"По итогам 2018 года средний показатель поступлений собственных доходов на одного жителя по 28-ми ОТГ области увеличился на 1123 грн, или на 39%, и составил 4003 грн. Причем в 9 громадах, образованных в 2017 году, этот показатель вырос в 2,7 раза и составил 3481 грн", - говорится в сообщении.

Среди ОТГ Николаевщины 22 громады получают из государственного бюджета базовую дотацию, 5 перечисляют реверсную дотацию. Самый высокий уровень дотационности в Воскресенской громаде, в которой объем базовой дотации в общей сумме доходов составляет 33,4%. Наибольший удельный вес расходов на содержание аппарата управления в собственных ресурсах ОТГ (без учета трансфертов) приходится на бюджет Воскресенской ОТГ - 34,6%, наименьший - на Галициновскую - 10,6%.

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Средний размер капитальных расходов на одного жителя (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) по всем ОТГ области составил 1349 грн. Наибольшая сумма в Михайловской ОТГ - 4524 грн, наименьшая - в Домановской ОТГ - 313 грн. Программа "U-LEAD с Европой" совместно финансируется Европейским Союзом и государствами-членами Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией и поддерживает реформу децентрализации и ее секторальные направления.

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Николаев, Прибыль, Николаевщина, Деньги, Доход.
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