В Николаевской области неизвестные напали на водителя и отобрали сумку с 15 млн грн

Новости Украины: На трассе в Николаевской области неизвестные на двух автомобилях напали на водителя Range Rover и отобрали у него сумку с 15 млн грн.

В Николаевской области на автодороге "Николаев – Херсон" вблизи с.Шевченково неизвестные на двух автомобилях напали на водителя автомобиля Range Rover и силой отобрали у него сумку с более 15 млн грн.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Николаевской области, сообщение о происшествии поступило в полицию накануне около 23:20.

"По словам 52-летнего заявителя, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель указанного транспортного средства вышел и начал кричать о том, что якобы заявитель неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, которые приблизились к транспортному средству заявителя и порезали колеса на Range Rover. В этот момент подъехали еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн", - сказано в сообщении.

После этого нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета вероятно марки Volkswagen и BMW в направлении г.Херсон.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.5 т.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), что наказывается лишением свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.

Полиция просит всех, кто владеет информацией, которая может помочь в раскрытии указанного уголовного преступления, сообщить ее по номеру "102".

Напомним, в Новобоварском и Шевченковском районах Харькова ночью, 22 февраля, трое злоумышленников взорвали два банкомата и похитили деньги.