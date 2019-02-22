В Харькове ночью неизвестные взорвали два банкомата

Новости Украины: Ночью в Харькове неизвестные взорвали два банкомата и забрали кассеты. Пострадавших нет, сумма похищенных средств устанавливается.

В Новобоварском и Шевченковском районах Харькова ночью, 22 февраля, трое злоумышленников взорвали два банкомата и похитили деньги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. В 03:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты.

В 03:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке.

дин из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. По данным очевидца, с места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле серого цвета. фото пресс-служба полиции области Для поиска преступников по городу введена в действие полицейская операция "Сирена".

В 03:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет. Информация о событии зарегистрирована в районных отделах полиции. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц злоумышленников.

Напомним, на Волыни полицейские задержали троих мужчин, которые подозреваются в краже более полумиллиона гривен из банкомата.