В Луганской области выявлено финансовых нарушений почти на полмиллиарда

Новости Бизнеса: Луганская ОГА: В 2018 году в бюджете Луганщины выявлено финансовых нарушений на более 450 млн грн.

По результатам работы в течение 2018 года Управлением Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области выявлено финансовых нарушений на более 450 млн грн. Такие данные были обнародованы сегодня во время коллегии Луганской облгосадминистрации, сообщает пресс-служба ЛОГА.

"В течение 2018 года было охвачено контролем более 14 миллиардов гривень финансовых и материальных ресурсов, выявлено более 450 миллионов гривень финансовых нарушений. Еще около 443 млн гривень предупреждено финансовых нарушений путем отмены процедур закупок и расторжения договоров на закупку товаров, работ и услуг", - отметил во время доклада о состоянии финансово-бюджетной дисциплины при использовании бюджетных средств начальник Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области Леонид Березинский. При этом, объем достигнутого экономического эффекта от внедрения аудиторских рекомендаций превысил 3,5 млн грн.

Взаимодействие с местными органами исполнительной власти и самоуправления в течение 2018 года осуществлялось путем систематического информирования и предоставления соответствующих предложений по улучшению финансово-бюджетной дисциплины, направлено 16 информаций о фактах нарушений, выявленных ревизиями и проверками. По результатам рассмотрения направленных информаций принято девять управленческих решений и учтено 50 предложений.