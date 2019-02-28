Скачать
Пятница, 01.03.2019
Минздрав создаст независимое агентство для оценки эффективности лекарств
Минздрав создаст независимое агентство для оценки эффективности лекарств
Зеленский заявил, что старая власть не конкурент для его команды
Зеленский заявил, что старая власть не конкурент для его команды
Дигейл о завершении карьеры: Мне больше нечего доказывать
Дигейл о завершении карьеры: Мне больше нечего доказывать
Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"
Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"

В Луганской области выявлено финансовых нарушений почти на полмиллиарда

В Луганской области выявлено финансовых нарушений почти на полмиллиарда
23:41 Чт, 28 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Луганская ОГА: В 2018 году в бюджете Луганщины выявлено финансовых нарушений на более 450 млн грн.

По результатам работы в течение 2018 года Управлением Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области выявлено финансовых нарушений на более 450 млн грн. Такие данные были обнародованы сегодня во время коллегии Луганской облгосадминистрации, сообщает пресс-служба ЛОГА.

"В течение 2018 года было охвачено контролем более 14 миллиардов гривень финансовых и материальных ресурсов, выявлено более 450 миллионов гривень финансовых нарушений. Еще около 443 млн гривень предупреждено финансовых нарушений путем отмены процедур закупок и расторжения договоров на закупку товаров, работ и услуг", - отметил во время доклада о состоянии финансово-бюджетной дисциплины при использовании бюджетных средств начальник Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области Леонид Березинский. При этом, объем достигнутого экономического эффекта от внедрения аудиторских рекомендаций превысил 3,5 млн грн.

На Николаевщине выросли доходы на одного жителя тергромад

Взаимодействие с местными органами исполнительной власти и самоуправления в течение 2018 года осуществлялось путем систематического информирования и предоставления соответствующих предложений по улучшению финансово-бюджетной дисциплины, направлено 16 информаций о фактах нарушений, выявленных ревизиями и проверками. По результатам рассмотрения направленных информаций принято девять управленческих решений и учтено 50 предложений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бюджет, Деньги, Нарушения, ЛОГА, Луганская ОГА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Новая газовая война": Климкин выразил свое мнение о Nord Stream 2
02 В куриных яйцах обнаружили новое полезное свойство
03 В Киеве утвердили "правила" для е-билетов
04 ММА: Киев принимает мировой чемпионат WWFC 14
05 Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Луганской области выявлено финансовых нарушений почти на полмиллиарда
В Луганской области выявлено финансовых нарушений почти на полмиллиарда
На Донетчине успешно функционируют семь центров безопасности (Видео)
На Донетчине успешно функционируют семь центров безопасности (Видео)
В Житомирской области суд отменил мораторий на российскую попсу
В Житомирской области суд отменил мораторий на российскую попсу
Современная королева: Летиция сменила пышное платье на кожаный обольстительный наряд
Современная королева: Летиция сменила пышное платье на кожаный обольстительный наряд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь