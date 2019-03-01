Украинцы продолжают наращивать долги за коммуналку

Новости Бизнеса: В месяц жители Украины в среднем платят за коммунальные услуги 2700 гривень.

Коммунальные долги украинцев растут. Задолженность за коммунальные услуги увеличилась еще на 7 миллиардов гривень и на конец января достигла 62 миллиардов.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Госстат.

"Больше всего задолжали за газ - 29 миллиардов. На втором месте централизованное отопление и снабжение горячей воды - 20 миллиардов долга", - говорится в сообщении. В Госстате подсчитали, что в среднем за коммунальные услуги украинцы платили 2 тысячи 700 гривень в месяц.

Как сообщалось, правительство предлагает списать более 80 миллиардов гривень постоянно растущей задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, при этом часть долгов будут покрываться потребителями, которые исправно платят указанные суммы в платежках.

Суммарно все долги населения и предприятий за газ, электроэнергию, отопление и воду достигают уже 100 миллиардов гривень, при этом масштабы катастрофической задолженности только растут.