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Украинцы продолжают наращивать долги за коммуналку

Украинцы продолжают наращивать долги за коммуналку
10:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: 5.ua

Новости Бизнеса: В месяц жители Украины в среднем платят за коммунальные услуги 2700 гривень.

Коммунальные долги украинцев растут. Задолженность за коммунальные услуги увеличилась еще на 7 миллиардов гривень и на конец января достигла 62 миллиардов.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Госстат.

"Больше всего задолжали за газ - 29 миллиардов. На втором месте централизованное отопление и снабжение горячей воды - 20 миллиардов долга", - говорится в сообщении. В Госстате подсчитали, что в среднем за коммунальные услуги украинцы платили 2 тысячи 700 гривень в месяц.

Как сообщалось, правительство предлагает списать более 80 миллиардов гривень постоянно растущей задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, при этом часть долгов будут покрываться потребителями, которые исправно платят указанные суммы в платежках.

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Суммарно все долги населения и предприятий за газ, электроэнергию, отопление и воду достигают уже 100 миллиардов гривень, при этом масштабы катастрофической задолженности только растут.

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Все по теме:

Газ, Тарифы, Отопление, Субсидия, Коммунальные платежи, Коммунальные долги.
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