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Пенсии, монетизации и выборы: что ждет украинцев в марте

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Пенсии, монетизации и выборы: что ждет украинцев в марте
13:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Главные социальные и политические нововведениях, которые произойдут в Украине в марте.

С 1 марта пенсионеры начнут получать прибавку к пенсиям, а субсидианты – живые деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вступают в силу новые правила посещения Грузии и пересечения линии разграничения на Донбассе. "Новая почта" готовит ряд сюрпризов, а киевляне смогут ставить оценки врачам и получать хлеб по карточкам.

Индексация пенсий

На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10 млн 200 тыс. пенсионеров. Реально повышение получат 8 млн пенсионеров

Пересмотреть соответствующие выплаты обещают более 10 миллионам человек, и, предварительно, все они могут рассчитывать на повышение пенсий в среднем на 255 грн.

"Это не означает, что все получат одинаково по 255 грн. Эти средства распределятся согласно формуле, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера. Если повышение будет менее 100 грн, применят доплату к указанному размеру. Иначе говоря, минимальная доплата в марте составит не менее 100 грн. Реальное повышение произойдет для 8 млн пенсионеров — они получат надбавку в размере 800–1000 грн", — пояснил министр социальной политики Андрей Рева.

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Кроме того, почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, в марте и апреле получат разовые доплаты на общую сумму 2410 гривен.

"Еще одна выплата в марте будет осуществлена тем, кто имеет большой страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет — для женщин при выходе на пенсию после 2011 года и 25/20 лет - при выходе на пенсию до 2011 года), но из-за низкой зарплаты они в связи с законом лишены права на индексацию пенсий. Таким пенсионерам предусмотрена дополнительная выплата в размере 2400 грн, которая будет разделена на два транша по 1200 грн в марте и апреле", — отметил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Монетизация субсидий

С марта 2019 года украинцы будут получать субсидии "живыми" деньгами. 

Пенсионеры получат начисленную субсидию вместе с пенсией – на свои пенсионные карточки или наличными через почтовые отделения или курьером. Время получения – как и в пенсии, с 4 по 25 марта. Остальные украинцы с 12 марта будут получать первую субсидию денежным переводом через "Ощадбанк".

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Для этого надо прийти в любое отделение банка с паспортом и идентификационным кодом. Всем, кто оформил субсидию, пришлют почтой разъяснение относительно размера субсидии и как ее получить "живыми" деньгами, сообщается на правительственном портале Кабинета министров Украины.

Поездки в Грузию

Помимо прочего, с 1 марта текущего года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований.

Это значит, что в дополнение к существующему безвизовому режиму с первым днем весны украинцы смогут ездить в любой уголок грузинского государства по внутренним ID-картам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

Также в этот день кое-что нужно помнить и тем, кто намерен пересекать линию разграничения на востоке Украины.

Пересечение КПВВ

С 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на график весеннего периода. То есть будут работать ежедневно с 07:00 до 18:30.

Почта

С 1 марта все отделения "Нова Пошта" в областных и районных центрах, а также курьеры компании будут работать без выходных — 7 дней в неделю.

Это значит, что бизнес-клиенты могут увеличить продажи за счет дополнительных дней работы, а получателям больше не нужно будет после работы ждать в очередях – можно приходить в удобное время в субботу или воскресенье и получать свои посылки быстрее.

При этом важно запомнить, что в воскресенье все отделения будут работать с 11:00 до 16:00, в другие дни - по более продолжительному графику.

Точный график работы каждого отделения "Новой почты" можно узнать на официальном сайте оператора.

Медицина

С 1 марта 2019 года киевляне смогут оценить работу врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me. 

"Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить ему оценку и оставить текстовый отзыв. После получения десяти и более оценок у врача формируется рейтинг — средняя оценка за последние полгода", — пояснил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Таким образом киевляне будут иметь возможность ознакомиться с рейтингом врачей и по своему усмотрению выбрать того, с кем подписать декларацию, или какого-то узкого специалиста для консультации.

К слову, на данный момент в системе Helsi.me уже зарегистрированы 1,5 млн киевлян и доступны более 2 тыс. врачей.

Образование

Пробное ВНО состоится 16 и 23 марта. Пробное ВНО 2019 по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 23 марта.

Газ в Украине

С 1 марта в Украине должна заработать суточная балансировка газа, запуск которой ранее был перенесен с 1 декабря 2018 года.

Суточная балансировка рынка газа - это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение суток. 

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" в марте 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 15,1% – до 8 тыс. 886,00 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Социальный хлеб

Другим нововведением, с которым столкнутся жители Киева, является то, что с 1 марта в городе фиксированные цены на социальные сорта хлеба заменят на скидки только для владельцев карточки киевлянина.

Они будут разными для различных категорий льготников. Так, 70% скидки получат киевляне - члены семей погибших в АТО или Небесной Сотни, дети сироты, праведники Бабьего Яра; 60% - лица с инвалидностью, полученной в результате войны, бывшие узники концлагерей; 50% - дети с инвалидностью с детства; 25% - пенсионеры; 20% - остальные владельцы карточки киевлянина.

То есть, если обычная цена батона составит 10,8 грн, то с карточкой киевлянина она будет 3,2-8,6 грн, в зависимости от льготы.

При этом для того, чтобы получить указанную скидку, нужно обязательно предъявить карточку киевлянина. Она в свою очередь будет распространяться только на социальные сорта хлеба: батон (0,5 килограмма), пшеничный (0,65 килограмма) и "украинский" (0,95 килограмма).

Но и это не все. Теперь для покупки со скидкой предлагается не более одной буханки в день и только в одном из 150 фирменных магазинов ПАО "Киевхлеб". Городская власть заявляет, что цель таких действий - избежание спекуляций.

Выборы президента

В последний день марта граждан ждут выборы-2019, в соответствии с календарным планом ЦИК.

Прежде чем посещать участок, стоит убедиться, что вы есть в списках. Для этого нужно зайти в личный кабинет избирателя через компьютер или смартфон. Необходимо выбрать пункт "Проверка включения" и ввести свои данные: ФИО, дату рождения, е-мейл и место "прописки”.

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На вашу электронную почту придет письмо с кодом, который нужно будет ввести на сайте. Должно высветиться подтверждение о том, какой избирательный участок закреплен за вами.

Можно и лично с паспортом посетить свой избирательный участок, когда будут предварительные списки, то есть 24 марта. Для включения в списки нужно будет написать заявление до 26 марта.

Перевод часов

В Украине в 2019 году переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта.

С 30 на 31 марта (последнее воскресенье марта) в 3 часа утра стрелки часов переведут на один час вперед. Это значит, что спать мы будем на 60 минут меньше. 

У украинцев в марте 2019 года будет дополнительный выходной в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому мы будем отдыхать три дня подряд – с пятницы по воскресенье, с 8 по 10 марта.

Выходные и праздники

У украинцев в марте 2019 года будет дополнительный выходной в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому мы будем отдыхать три дня подряд – с пятницы по воскресенье, с 8 по 10 марта.

Компания "Укрзализныця" на этот день назначила 17 дополнительных поездов, которые будут курсировать из столицы во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и по другим направлениям.

Календарь на март 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 20;

- выходные в марте - 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31).

8 марта – дополнительный выходной в честь праздника – Международного женского дня.

 

 Церковный календарь

С 4 по 10 марта нас ждет масленичная неделя. 10 марта - Прощеное воскресенье. А с 11 марта начнется Великий пост.

Общая длительность Великого поста составляет 48 дней. Начинает пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает Страстная седьмица (последняя неделя перед Пасхой). Великий пост начинается за семь недель до Христова Воскрешения.

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27 апреля Великий пост завершится, 28 апреля мы встретим Пасху. 

Погода

Синоптики спрогнозировалм, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

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"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".

Магнитные бури

Также в марте обещают многочисленные магнитные всплески. Колебания будут незначительны в 2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 и 29 числах. А вот сильные магнитные бури можно ждать 1, 19, 27 и 28 марта.

Люди со слабым здоровьем могут пострадать от магнитных бурь: есть вероятность ощутить слабость и головную боль, боль в суставах, нервозность и раздражительность. Поэтому врачи советуют ограничить физические и психические нагрузки на организм.

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