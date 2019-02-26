В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас

Новости Бизнеса: Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко объяснил, откуда правительство взяло деньги на повышение пенсий.

Повышение пенсий для 10 миллионов пенсионеров Украины происходит независимо от будущих президентских выборов, а только из-за получения соответствующих ресурсов, которые позволяют, в соответствии с действующим законодательством, реализовать это решение.

Об этом в эфире "Прямого" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Я удивлен и возмущен цинизмом некоторых оппозиционных лидеров и тех, кто критикует эти инициативы. По их мнению, нужно вообще прекратить увеличивать зарплаты, пенсии и так далее, пока политики не "наиграются" в президентские выборы.

Но мы находим возможности, когда они появляются – мы сразу их реализуем. Хочу напомнить пример 2017 года, когда в октябре-месяце, когда мы получили за счет повышения минимальной заработной платы дополнительный ресурс 20 миллиардов гривен, то сразу провели 1 октября 2017 года осовременивание пенсий. Так же и сегодня автоматически производится осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров", - заявил чиновник.

По его словам, действительно есть определенная несправедливость в том, что получают самый большой перерасчет пенсий люди с большим стажем работы и если они вышли из высоких заработных плат, но есть целый ряд категорий граждан – это в первую очередь люди, которые работали в сельском хозяйстве, в бюджетной сфере, в медицине, образовании – в которой были маленькие заработные платы еще при СССР. Розенко также добавил, что ресурсы для повышения пенсий появились от массовой растаможки автомобилей, которые были ввезены в Украину на иностранной регистрации.