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Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"

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Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
11:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Украинцев весной 2019 года ждет много выходных. Первый трехдневный уик-энд выпадет на Международный женский день. Вторые затяжные выходные продлятся целых пять дней подряд в апреле и мае.

Согласно предварительному календарю выходных на 2019 украинцев ждут 11 официальных выходных в течение этого года. Также возможными являются дополнительные выходные, если праздник выпадает на субботу или воскресенье. 

Кабмин министров Украины рекомендует перенести рабочий день с 30 апреля на 11 мая, что даст украинцам пять выходных подряд.

Так, Международный женский день, 8 марта, приходится на пятницу, а значит украинцы будут иметь три выходных подряд во второй уикенд весны.

Кроме того, согласно распоряжению правительства №7 от 10 января, в связи с празднованием Дня труда и Пасхи у граждан Украины будет возможность отдохнуть пять дней подряд: с 27 апреля по 1 мая.

В частности, так как Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, то понедельник, 29 апреля, также объявляется выходным. А вторник, 30 апреля, правительство рекомендует перенести на субботу, 11 мая.

Стоит отметить, что в 2019 году Великий пост начнется 11 марта. До этого с 4 по 10 марта нас ждет масленичная неделя. 27 апреля Великий пост завершится, 28 апреля мы встретим Пасху. В 2019 году католики отметят Пасху 21 апреля

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В мае, кроме 1 числа, будет еще один выходной – 9 мая (четверг). Дополнительных выходных или переносов рабочих дней, связанных с этим праздником, не будет.

Как сообщалось, что в Украинском институте национальной памяти подготовили законопроект, который предусматривает изменения в государственном календаре. Предлагается перенос выходного с 9 мая на 8-ое и отмену выходного статуса для 8 марта и вовсе его переформатирование. Предлагается, чтобы в этот день говорили о борьбе женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого.

Напомним в 2019 году календарь праздников предусматривает 11 официальных выходных:

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.

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