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Украинцы назвали самые любимые праздники

Украинцы назвали самые любимые праздники
10:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Рождество, Пасха и Новый год являются самыми важными для украинцев праздниками.

Наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

Другие праздники отмечали менее половины опрошенных: Международный женский день - 42,9%, Троицу - 37,2%, День Победы - 35%, День независимости Украины - 22%, День защитника Украины - 14,4%, День международной солидарности трудящихся - 10,8%, День Конституции - 8,2%.

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В результатах социсследования отмечается, что по сравнению с предыдущими периодами, существеннее всего выросла весомость празднования Дня независимости, увеличилось значение таких праздников, как День защитника Украины и День Конституции. Несколько уменьшилась часть населения, для которой среди любимых праздников были Международный женский день. Новый год, Рождество и Пасха стабильно остаются в тройке любимых праздников.

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Соцопрос проводился с 26 октября по 4 ноября 2018 года в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Крыма, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Методом интервью было опрошено 2 тыс 43 респондента. Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился лишь на подконтрольной украинской властью территории.

Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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Новый год, Рождество Христово, Пасха.
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