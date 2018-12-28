Новый год 2019: самые лучшие рецепты для новогодней трапезы

До Нового года 2019 осталось уже совсем немного, а потому пора задуматься о блюдах, которые будут на новогоднем столе.
Курица, запеченная с яблоками и апельсинами
Ингредиенты
Приготовление
1 Подготавливаем ингредиенты.
2 Курицу промываем, обсушиваем, отрезаем гузку и кожу на шее.
3 При помощи ложки отделяем кожу у грудки, затем натираем курицу со всех сторон крупной солью.
4 Готовим маринад: к 2 ч.л. горчицы добавляем молотый имбирь и черный молотый перец, аджику на кончике ножа, 1/2 ч.л. сушеного розмарина, 1 ч.л. приправ для мяса, выдавленный чеснок, 1 ст.л. соевого соуса, 1 ст.л. растительного масла и перемешиваем.
5 Маринадом смазываем курицу изнутри и со всех сторон, а также в районе грудки под кожей. Оставляем курицу на пару часов, а лучше на ночь, мариноваться.
6 Яблоко и апельсин режем на дольки.
7 Курицу выкладываем в форму, смазанную маслом. Под кожу грудки закладываем кусочки сливочного масла.
8 Фаршируем курицу фруктами.
9 "Зашиваем" курицу зубочистками, их легче убирать.
10 Ножки связываем, чтобы не подгорали.
11 Ножом делаем кармашки в тушке и прячем туда крылышки.
12 Наливаем немного воды в форму и отправляем курицу с яблоками и апельсинами в духовку, разогретую до 190 градусов.
Через минут 40 поливаем курицу соком и переворачиваем. Запекаем еще минут 30.
13 Поливаем соком, отправляем курицу в духовку еще минут на 10 для образования корочки. Затем переворачиваем и помещаем птицу в духовку еще на 10 минут, для образования корочки с другой стороны.
(Время запекания курицы индивидуально и зависит от ее размера.)
Филе рыбы в сметанном соусе
Ингредиенты
Приготовление
1 Филе рыбы нарежьте на порционные кусочки, натрите их специями, солью и перцем. Полейте кусочки соком лимона, оставьте мариноваться на 1-2 часа.
2 Лук нарезаем полукольцами, форму смазываем растительным маслом и выкладываем в нее лук. Поверх лука уложите рыбу кожицей вниз. Поставьте форму в духовой шкаф, разогретый до 185 градусов на 25-35 минут.
3 По истечению этого времени полейте готовую рыбу сметанным соусом с солью, перцем и мукой.
4 Поместите форму обратно в духовой шкаф до зарумянивания.
Салат "Ананас"
Ингредиенты
Приготовление
1 Картофель и яйца заранее отварите и остудите.
2 Сыр, картофель и яйца натрите на крупной терке. Курицу и огурцы нарежьте мелкими кубиками.
3 Выложите салат слоями в такой последовательности: картофель, курица, маринованные огурцы, курица, яйца, сыр. Каждый слой салата промажьте майонезом или сметаной.
4 Верхний слой салата также смажьте майонезом или сметаной и украсьте половинками грецкого ореха. Из стрелок зеленого лука сформируйте макушку ананаса. Дайте салату время пропитаться.
Тарталетки с рыбной начинкой
Ингредиенты
Приготовление
Морковь отварите и очистите. Укроп промойте и обсушите.
Сельдь очистите, отделите филе от костей.
Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере филе рыбы, плавленные сырки и морковь. Хорошо перемешайте массу.
Нафаршируйте рыбным паштетом тарталетки. Перед подачей украсьте зеленью.
Масляное печенье
Ингредиенты
Приготовление
1 На высокой скорости миксером смешайте масло, сахарную пудру, яйцо, соль, ванильный сахар и муку. Продолжайте около 2 минут.
2 Сформируйте шар руками и больше не вымешивайте. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник не менее чем на 3 часа.
3 Тесто разрежьте на несколько частей, раскатайте толщиной 0,5 мм и вырежьте фигурки.
4 Выложите печенье на покрытый пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.
Приготовьте глазурь
1 Взбейте два белка не до пиков.
2 Добавьте 1 ч.л. лимонного сока. Постепенно добавьте по 1 ст.л. сахарной пудры, продолжая взбивать на невысокой скорости миксера.
3 При желании окрасьте в разные цвета с помощью красителей и переложите в кулинарный мешок. Обведите контур печений.
4 Добавьте чуть молока, чтобы глазурь была пожиже. Залейте поверхность печений с помощью кулинарного мешка или пакета со срезанным уголком.
5 Когда глазурь высохнет разрисуйте печеньки.