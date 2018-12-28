Новый год 2019: самые лучшие рецепты для новогодней трапезы

Новости Украины: Что интересного и нового приготовить в год Желтой Земляной Свиньи, какими блюдами порадовать покровительницу наступающего года?

До Нового года 2019 осталось уже совсем немного, а потому пора задуматься о блюдах, которые будут на новогоднем столе.

Курица, запеченная с яблоками и апельсинами

Ингредиенты

Курица - 1 шт.

Яблоко - 1 шт.

Апельсин - 1 шт.

Чеснок - несколько зубчиков

Горчица - 2 ч.л.

Имбирь молотый - по вкусу

Соус соевый - 1 ст.л.

Аджика - на кончике ножа

Смесь приправ для мяса - 1 ч.л.

Розмарин сушеный - 1/2 ч.л.

Масло сливочное - 30-40 г

Масло растительное - 1 ст.л.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Подготавливаем ингредиенты.

2 Курицу промываем, обсушиваем, отрезаем гузку и кожу на шее.

3 При помощи ложки отделяем кожу у грудки, затем натираем курицу со всех сторон крупной солью.

4 Готовим маринад: к 2 ч.л. горчицы добавляем молотый имбирь и черный молотый перец, аджику на кончике ножа, 1/2 ч.л. сушеного розмарина, 1 ч.л. приправ для мяса, выдавленный чеснок, 1 ст.л. соевого соуса, 1 ст.л. растительного масла и перемешиваем.

5 Маринадом смазываем курицу изнутри и со всех сторон, а также в районе грудки под кожей. Оставляем курицу на пару часов, а лучше на ночь, мариноваться.

6 Яблоко и апельсин режем на дольки.

7 Курицу выкладываем в форму, смазанную маслом. Под кожу грудки закладываем кусочки сливочного масла.

8 Фаршируем курицу фруктами.

9 "Зашиваем" курицу зубочистками, их легче убирать.

10 Ножки связываем, чтобы не подгорали.

11 Ножом делаем кармашки в тушке и прячем туда крылышки.

12 Наливаем немного воды в форму и отправляем курицу с яблоками и апельсинами в духовку, разогретую до 190 градусов.

Через минут 40 поливаем курицу соком и переворачиваем. Запекаем еще минут 30.

13 Поливаем соком, отправляем курицу в духовку еще минут на 10 для образования корочки. Затем переворачиваем и помещаем птицу в духовку еще на 10 минут, для образования корочки с другой стороны.

(Время запекания курицы индивидуально и зависит от ее размера.)

Филе рыбы в сметанном соусе

Ингредиенты

1 кг филе любой рыбы

2 небольшие луковицы

растительное масло

сок лимона

специи – перец, соль, приправы для рыбы

250 мл сметаны

зелень

немного муки

Приготовление

1 Филе рыбы нарежьте на порционные кусочки, натрите их специями, солью и перцем. Полейте кусочки соком лимона, оставьте мариноваться на 1-2 часа.

2 Лук нарезаем полукольцами, форму смазываем растительным маслом и выкладываем в нее лук. Поверх лука уложите рыбу кожицей вниз. Поставьте форму в духовой шкаф, разогретый до 185 градусов на 25-35 минут.

3 По истечению этого времени полейте готовую рыбу сметанным соусом с солью, перцем и мукой.

4 Поместите форму обратно в духовой шкаф до зарумянивания.

Салат "Ананас"

Ингредиенты

200 г копченой курицы

2 шт вареных яйца

2 отварные средние картофелины

4 маринованных корнишона (1-2 средних огурчика)

150 г твердого сыра

100 г половинок грецких орехов

несколько стрелок зеленого лука

соль по вкусу

майонез или сметана для заправки

Приготовление

1 Картофель и яйца заранее отварите и остудите.

2 Сыр, картофель и яйца натрите на крупной терке. Курицу и огурцы нарежьте мелкими кубиками.

3 Выложите салат слоями в такой последовательности: картофель, курица, маринованные огурцы, курица, яйца, сыр. Каждый слой салата промажьте майонезом или сметаной.

4 Верхний слой салата также смажьте майонезом или сметаной и украсьте половинками грецкого ореха. Из стрелок зеленого лука сформируйте макушку ананаса. Дайте салату время пропитаться.

Тарталетки с рыбной начинкой

Ингредиенты

10-12 тарталеток

1 шт малосольной сельди

2 шт морковь

2 шт плавленый сырок

1 пучок укропа

Приготовление

Морковь отварите и очистите. Укроп промойте и обсушите.

Сельдь очистите, отделите филе от костей.

Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере филе рыбы, плавленные сырки и морковь. Хорошо перемешайте массу.

Нафаршируйте рыбным паштетом тарталетки. Перед подачей украсьте зеленью.

Масляное печенье

Ингредиенты

250 г сливочного масла

390 г сахарной пудры (130 г в тесто, 260 г для глазури)

1 шт яйцо

1/4 ч.л. соли

ванильный сахар

500 г пшеничной муки

2 шт яичный белок (для глазури)

1 ч.л. сок лимонный (для глазури)

1/4 ч.л. пищевого красителя (лучше гелевого)

2 ч.л. молока

Приготовление

1 На высокой скорости миксером смешайте масло, сахарную пудру, яйцо, соль, ванильный сахар и муку. Продолжайте около 2 минут.

2 Сформируйте шар руками и больше не вымешивайте. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник не менее чем на 3 часа.

3 Тесто разрежьте на несколько частей, раскатайте толщиной 0,5 мм и вырежьте фигурки.

4 Выложите печенье на покрытый пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.

Приготовьте глазурь

1 Взбейте два белка не до пиков.

2 Добавьте 1 ч.л. лимонного сока. Постепенно добавьте по 1 ст.л. сахарной пудры, продолжая взбивать на невысокой скорости миксера.

3 При желании окрасьте в разные цвета с помощью красителей и переложите в кулинарный мешок. Обведите контур печений.

4 Добавьте чуть молока, чтобы глазурь была пожиже. Залейте поверхность печений с помощью кулинарного мешка или пакета со срезанным уголком.

5 Когда глазурь высохнет разрисуйте печеньки.