Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых

Скоро мы будем отмечать Новый год-2019. Если вы планируете праздновать дома, в кругу родных и близких людей, мы подготовили самые интересные сценарии для взрослых и детей. Развеселить гостей за новогодним столом можно очень просто: устройте розыгрыш, смешную игру или конкурс, а для победителей приготовьте маленькие подарки или сувениры. Предлагаем вашему вниманию лучшие идеи, как весело провести Новый год 2019 дома.
Игры, конкурсы, розыгрыши и идеи сценария на Новый год 2019
Не говори мне правду
Для этого конкурса ведущий должен подготовить различные вопросы на тему Нового года. Примеры: "Что все люди наряжают на праздник?", "Какой салат принято считать символом Нового года?", "Что запускают в небо люди, празднуя Новый год?" и так далее. Такие вопросы ведущий задает быстро и ловко, требуя такого же ответа. Только каждый гость должен помнить, что отвечать нужно неправильно, то есть не правду. Тот, кто дает правильные ответы – в конце конкурса выполняет различные желания.
Раскрываем таланты
В шапке или мешочке лежат фанты. Каждый из гостей выбирает по одному и читает. Затем по очереди все демонстрируют свои таланты. На фантах может быть написано: изобразить статую Дискобола, сыграть роль пьяного грузчика, спеть романс на слова детского стишка, станцевать гопак, показать двойной тулуп в фигурном катании и так далее. Кто лучше раскроет свой талант, тот и достоин награды.
Откуп для Бабы Яги
На публике появляется Баба Яга и грозится скушать всех детей и взрослых, которые присутствуют на празднике. Но есть шанс спасти ситуацию, отдав откуп Бабе Яге. Бабка называет список предметов, которые ей необходимы, к примеру: часы, галстук, лимон, чайная ложка, носок, губная помада и так далее. А задача всех гостей скооперироваться и как можно быстрее собрать дань и отдать откуп Бабе Яге.
Конкурсы на Новый год 2019 для взрослых и детей
Мандариновый ажиотаж
Первый этап конкурса заключается в том, что каждый участник получает по мандарину и по команде "старт" начинает его очищать, а потом разделять на отдельные дольки. Кто первый, тот и молодец, получи приз. А потом начинается второй этап: каждому участнику завязывают глаза и вручают по одинаковой зубочистке. Все мандариновые дольки раскладывают на столе или стуле (по кругу). Участники становятся в круг или полукруг и по команде "старт" начинают" собирать на свою зубочистку мандаринки. Кто за 1 минуту наколет больше мандариновых долек, тот и победитель.
Похититель Нового года
Среди гостей выбирают похитителя Нового года. Все гости по-честному закрывают глаза, а похититель входит в комнату и крадет 3 или даже больше новогодних предметов, к примеру, часы, звезду с елки, корзинку мандарин со стола. После этого все гости открывают глаза, осматриваются и начинают гадать, что именно похитил злодей. Гость, который первый догадается, что именно украл новогодний похититель, и победит.
Игры на Новый год 2019
Игра "Театрал"
Желающим конкурсантам выдаются карточки с заданием, которое они выполняют без подготовки. Приз — фрукт. Надо пройтись перед столиками как:
Игра "Интервью"
Для этого конкурса вызываются пары. Они должны будут изобразить сцену взятия интервью. Для этого в каждой паре один человек будет играть роль журналиста, а другой – интервьюируемого:
Игра "Я тебя слепила из того, что было"
Каждая Снегурочка выбирает себе Деда Мороза, и наряжает его всеми возможными способами с использованием любых подручных средств: от елочных игрушек до косметики. Своего Деда Мороза необходимо представить публике с помощью рекламы, песни, пословицы, стихотворения.