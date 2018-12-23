Новый год 2019: как украсить дом и праздничный стол

2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи.

Грядущий 2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи, которая благодаря своему покладистому и терпеливому нраву, обещает принести множество положительных изменений в жизнь каждого человека. Люди в этот период обретут долгожданное спокойствие, станут более рассудительными, смогут, наконец, разобраться в себе открыв ранее неизвестные грани собственной личности.

Чтобы новый год принес вашей семье удачу и радость, надо правильно украсить дом для его встречи. Свинье придутся по душе декоры из еловых или пихтовых веточек, и даже если у нас нет родственника лесника, пару ароматных веничков можно приобрести у уличных торговцев. Главное, не перегружать пространство мишурой, дождиком и серпантином - Свинья в некотором смысле минималистка, и не любит излишества.

Веточки не обязательно украшать блестящими шариками и колокольчиками - в ход пойдут и шишки, и рябиновые кисточки, ну, а при наличии фантазии и времени, можно осыпать эту красоту "пенопластовым снегом" или кусочками белоснежной ваты.

Не будем обращать внимания на свинскую натуру хозяйки 2019 года, и наведем идеальный порядок и избавимся от хлама. Безжалостно выбрасывать на помойку надоевшие вещи мы не станем - дадим объявление в газетке, и дом мигом наполнится людьми, желающими забрать в дар старые платья, развалившееся кресло или палас, поеденный голодной молью.

Стол желательно покрыть желтой, нежно-голубой, или фиолетовой скатертью - эти цвета привлекут удачу в 2019 году. Разномастную посуду следует убрать подальше в шкаф, а вот новые сервизы, хрустальные пиалы и изящные бокалы нам пригодятся - Свинья существо привередливое, и будет счастлива, если ее примут, как королеву.

И, конечно, мандарины - маленькие солнечные фрукты могут примоститься и на столе, и на елке и даже рядом с подарочными коробочками. Только не забудем скушать мандариновые вкусности до рождества, чтобы не расстраивать Свинку запахом плесневелых фруктов. Рядом с оранжевыми лакомствами неплохо будут смотреться сочные груши (любимое кушанье Хрюшки) и яблочки с бананами.

А в центр стола можно водрузить копилку - Свинья с дырочкой сделает нас богатыми, можем не сомневаться. Подвыпившие гости непременно набросают туда мелочи, а наиболее щедрые набьют копилку купюрами. Самую крупную денежку мы тратить не будем - завернем ее в желтую фольгу, и положим под Свинью-копилку (она будет работать даже там, где совершенно не верят в магию).