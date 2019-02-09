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Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам уже с марта

Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам уже с марта
05:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Названа дата когда украинцы смогут ездить в Грузию по ID карточкам.

С 1 марта вступит в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

 "1 марта 2019 года вступает в силу обновленное Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, немецкий Бундестаг (нижняя палата парламента) одобрил правительственный план объявить три североафриканские страны и Грузию безопасными страны происхождения.

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Украина, Грузия, Соглашение, ID-карта, Безвиз.
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