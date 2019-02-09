Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам уже с марта

Новости Украины: Названа дата когда украинцы смогут ездить в Грузию по ID карточкам.

С 1 марта вступит в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.

Напоминаем, немецкий Бундестаг (нижняя палата парламента) одобрил правительственный план объявить три североафриканские страны и Грузию безопасными страны происхождения.