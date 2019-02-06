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После Северной Македонии в НАТО ожидают Грузию

После Северной Македонии в НАТО ожидают Грузию
14:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Подписание протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО свидетельствует, что двери Альянса открыты для новых членов.

Подписание протокола о вступлении Республики Северная Македония в Организацию Североатлантического договора (НАТО) свидетельствует, что двери Альянса открыты для новых членов.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции после подписания протокола о вступлении Северной Македонии в Альянс.

На вопрос, что значит для Грузии подписание протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, Столтенберг заявил: ”Это демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми для стран, которые соответствуют стандартам НАТО и придерживаются ценностей НАТО -демократии, верховенства права и свободы личности”.

НАТО и Северная Македония подписали исторический документ

При этом он отметил, что в Альянсе очень довольны тем, что Грузия привержена реформам, в частности, укреплению безопасности и оборонных институтов, реформе судебной системы.

”По этой причине мы приветствуем очень четкое обязательство лидеров НАТО на саммите в июле (2018 года - ред), что Грузия станет членом Альянса, они повторили решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, и мы, на самом деле, расширили наше сотрудничество с Грузией”, - подчеркнул Столтенберг.

Также он добавил, что Альянс продолжит поддерживать Грузию в процессе ее приближения к членству в НАТО.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Альянс, Северная Македония.
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