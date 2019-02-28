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Вступил в силу закон о запрете россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине

Вступил в силу закон о запрете россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине
05:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Закон в котором вводится запрет представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине вступил в силу.

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательными процессом в Украине", которым вводится запрет представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, вступил в силу. Закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 27 февраля и, согласно его положению, вступает в силу со дня, следующего за днем публикации.

Закон вносит изменения в законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Рада не смогла принять поправки в закон "О высшем образовании"

Этот запрет касается также лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

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Верховная Рада, Закон, РФ, Вступил в силу, Выборы 2019.
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