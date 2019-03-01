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Монетизированные субсидии: Рева рассказал, как будут определять сумму

Монетизированные субсидии: Рева рассказал, как будут определять сумму
11:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Монетизированные субсидии составят от 0 до 24 тыс.грн, сумму будут определять индивидуально.

Суммы монетизированных субсидий для домохозяйств будут определяться индивидуально, они составят от 0 до 24 тыс. гривень, что в среднем составит 1681 грн, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Уже в марте 2019 года они получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль. В среднем это составляет 1681 гривню. Обращаю внимание, что это средний показатель", - сказал он с трибуны Верховной Рады Украины во время часа вопросов к правительству в пятницу.

Министр отметил, что сумму субсидии определят индивидуально для каждого домохозяйства.

Украинцы продолжают наращивать долги за коммуналку

"От нуля до 24 тысяч, у нас есть такой субсидиант, который в Харьковской области получает такую сумму. То есть каждый получит индивидуально определенную сумму, и она будет разной", - сказал А.Рева.

Он также отметил, что по состоянию на 20 февраля субсидии в наличной форме получат 3 млн 378 тыс 807 домохозяйств.

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Все по теме:

Газ, Тарифы, Отопление, Субсидия, Коммунальные платежи, Андрей Рева, Коммунальные долги, Монетизированные субсидии.
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