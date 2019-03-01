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НБУ пересмотрит критерии определения системно важных банков

НБУ пересмотрит критерии определения системно важных банков
11:56 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Положении о порядке определения системно важных банков учтут рекомендации Европейской банковской организации.

Национальный банк изменит критерии, по которым ежегодно определяет системно важные банки на следующий год.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Соответствующее решение связано с необходимостью учета международной практики в определении критериев системной важности, в частности рекомендаций Европейского надзорного органа (European Banking Authority). Новые подходы должны точнее отражать значимость банков для рынка", - заявили в НБУ.

Национальный банк планирует в течение марта-апреля завершить обновление методологии оценки системной важности банков.

"Обновленные критерии, а также утвержденный в соответствии с ними перечень системно важных банков на 2020 год будет обнародован на сайте НБУ до 1 июня 2019 года", - заверили в пресс-службе.

Напомним, НБУ планирует снизить лимит наличных операций юрлиц с физлицами до 15 тыс. грн.

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НБУ, Банки, European Banking Authority.
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